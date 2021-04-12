Эскалация на границах. Кулеба едет на срочное заседание Украина-НАТО и встречу с генсеком

13 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет участвовать во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО, а также встретится с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Главная тема обсуждения – обострение ситуации в сфере безопасности с Россией, передает пресс-служба Кабмина.

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Как сообщается, заседание состоится в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Оно было инициировано Украиной во исполнение договоренности Столтенберга и президента Владимира Зеленского от 6 апреля.

Планируется, что Кулеба и члены НАТО обсудят обострение ситуации вдоль украинско-российской границы и во временно оккупированном Крыму. Будут обсуждаться и "действенные пути" поддержки НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщают в Кабмине.

В рамках визита также состоится встреча Кулебы и Столтенберга. Повестка встречи не раскрывается.

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Марк Сировой

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