Эскалация на границах. Кулеба едет на срочное заседание Украина-НАТО и встречу с генсеком
13 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет участвовать во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО, а также встретится с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Главная тема обсуждения – обострение ситуации в сфере безопасности с Россией, передает пресс-служба Кабмина.
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Как сообщается, заседание состоится в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Оно было инициировано Украиной во исполнение договоренности Столтенберга и президента Владимира Зеленского от 6 апреля.
Планируется, что Кулеба и члены НАТО обсудят обострение ситуации вдоль украинско-российской границы и во временно оккупированном Крыму. Будут обсуждаться и "действенные пути" поддержки НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщают в Кабмине.
В рамках визита также состоится встреча Кулебы и Столтенберга. Повестка встречи не раскрывается.
- 4 апреля Госдеп США и НАТО призвали РФ объяснить ее провокации на украинских границах.
- 6 апреля президент Зеленский после разговора со Столтенбергом заявил: "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе, а ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ". В Кремле в ответ пригрозили "усугублением ситуации" на Донбассе.
- 7 апреля в Госдепе заявили, что двери НАТО открыты для Украины, но сначала она должна провести глубокие реформы. Украина надеется получить ПДЧ в этом году.
- 7 апреля в Украину приехал глава Военного комитета НАТО. Обсудил с главой Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком Донбасс и безопасность.
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