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Мендель заявила, что Зеленский запросил переговоры с Путиным. В Кремле отрицают

12.04.2021, 11:08
Мендель заявила, что Зеленский запросил переговоры с Путиным. В Кремле отрицают - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации на Донбассе, но пока не получил ответа. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передает Reuters.

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"Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", – сказала она.

Также, по ее словам, РФ сосредоточила более 40 000 военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 000 – у админграницы с Крымом.

LIGA.net обратилась за комментарием к Мендель, чтобы уточнить дату запроса.

ДОПОЛНЕНО В 12:00: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле якобы не получали запросов от ОП.

"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы", – сказал Песков, передает пропагандистское агентство РИА Новости. 

Читайте также: Кремль отказался от переговоров после обострения на Донбассе – замглавы ОП

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский война Донбасс владимир путин кремль переговоры юлия мендель оп
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