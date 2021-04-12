Мендель заявила, что Зеленский запросил переговоры с Путиным. В Кремле отрицают
Президент Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации на Донбассе, но пока не получил ответа. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передает Reuters.
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"Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", – сказала она.
Также, по ее словам, РФ сосредоточила более 40 000 военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 000 – у админграницы с Крымом.
ДОПОЛНЕНО В 12:00: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле якобы не получали запросов от ОП.
"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы", – сказал Песков, передает пропагандистское агентство РИА Новости.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Верховной Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. По данным разведки, РФ готовит провокацию для нового вторжения.
- 30 марта Макрон, Меркель и президент России Владимир Путин провели видеоконференцию, на которой, среди прочего, обсуждался вопрос войны на Донбассе. В ОП заявили, что никакие решения по Донбассу без участия Украины "не могут и не будут приниматься". Позже глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал переговоры Зеленского, Макрона и Меркель.
- 31 марта Россия в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля.
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