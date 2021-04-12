Мендель заявила, что Зеленский запросил переговоры с Путиным. В Кремле отрицают

Президент Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации на Донбассе, но пока не получил ответа. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передает Reuters.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", – сказала она.

Также, по ее словам, РФ сосредоточила более 40 000 военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 000 – у админграницы с Крымом.

обратилась за комментарием к Мендель, чтобы уточнить дату запроса. LIGA.net обратилась за комментарием к Мендель, чтобы уточнить дату запроса.

ДОПОЛНЕНО В 12:00: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле якобы не получали запросов от ОП.

"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы", – сказал Песков, передает пропагандистское агентство РИА Новости.

31 марта Россия в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля.

Читайте также: Кремль отказался от переговоров после обострения на Донбассе – замглавы ОП

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.