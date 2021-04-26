Санкции против России. Зеленский хочет большего от Запада, но благодарен и за то, что есть

Президент Владимир Зеленский заявил, что "хочет большего" от стран Запада в плане более жестких санкций против России и предоставлении Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом он сказал The Financial Times.

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На вопрос о том, разочарован ли он ответными мерами западных партнеров после стягивания Россией войск к границам Украины, Зеленский сказал: "Мой отец научил меня быть благодарным за любую помощь".

"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", – сказал президент.

По его словам, уроком 2014 года стало то, что Украине нужно прочно стоять на собственных ногах.

"Послание в том, что мы должны научиться быть сильными", – заявил президент.

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Станислав Стороженко

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