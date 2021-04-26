Санкции против России. Зеленский хочет большего от Запада, но благодарен и за то, что есть
Президент Владимир Зеленский заявил, что "хочет большего" от стран Запада в плане более жестких санкций против России и предоставлении Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом он сказал The Financial Times.
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На вопрос о том, разочарован ли он ответными мерами западных партнеров после стягивания Россией войск к границам Украины, Зеленский сказал: "Мой отец научил меня быть благодарным за любую помощь".
"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", – сказал президент.
По его словам, уроком 2014 года стало то, что Украине нужно прочно стоять на собственных ногах.
"Послание в том, что мы должны научиться быть сильными", – заявил президент.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Банковая не исключает вторжения. В Кремле назвали "условие" отвода войск. Глава МИД Кулеба предложил ЕС пошагово угомонять Россию; ключевой пункт – секторальные санкции.
- На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Кулеба заявлял, что Украине нужен "новый раунд санкций против России", а также прямая военная поддержка и укрепление украинских оборонных возможностей. Позже стало известно, что Польша, а также еще семь стран ЕС настаивают на введении новых санкций против РФ из-за стягивания российских войск к границам Украины.
- 19 апреля главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководство ЕС пока не намерено вводить новые санкции против России или ее дипломатов, однако эта позиция "может поменяться"
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