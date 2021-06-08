Арестович допустил, что Украина может изменить позицию по воде в Крым. В МИД ответили

Спикер украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил в интервью Телеграфу, что в случае "очень серьезных уступок" России Украина может изменить позицию по поставкам воды из Днепра во временно оккупированный Крым. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net ответил: воду на полуостров пустят лишь после деоккупации.

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"Она (позиция Украины, – ред.) может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, воду в Крым можно менять на полное выполнение минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить?" – сказал Арестович.

Однако Николенко заявил, что позиция Украины по этому вопросу остается неизменной: "Днепровская вода потечет в деоккупированный Крым".

Спикер МИД в очередной раз заявил, что проблема с водой в Крыму обострилась из-за милитаризации полуострова: чем больше воды РФ будет использовать для военных баз – тем меньше ее остается для гражданского населения.

"РФ как страна-оккупант должна полностью осознавать свою ответственность. Невыполнение Россией своих международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите Крымской платформы", – добавил Николенко.

Украина систематично настаивает, что подача воды на полуостров возобновится только после его деоккупации. Иногда звучат и другие голоса.

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Марк Сировой , Владислав Сердюк

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