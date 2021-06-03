Будучи судьей Конституционного суда, Александр Тупицкий трижды посещал Крым в 2016 и 2017 годах, а журналистам говорил, что не ездил туда. Об этом сообщают Схемы со ссылкой на источники в погранслужбе.

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По данным Схем, в 2016-ом Тупицкий 20 июля пересек украинский контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар", а 28 августа тем же путем покинул оккупированную территорию.

Еще два раза, тоже через "Чонгар", Тупицкий ездил в Крым в 2017 году – с 7 по 9 апреля и с 5 по 22 августа.

По словам адвоката и бывшего члена Общественного совета доброчестности Романа Маселко, судебные органы и СБУ не рекомендовали судьям ездить в Крым, потому что они являются носителями важной информации.

Адвокат также добавил, что Общественный совет доброчестности неоднократно делал выводы, что посещение оккупированных территорий или России без крайней необходимости является "нарушением правил доброчестности".

Журналисты отмечают, что Тупицкий в комментарии Схемам говорил, что не ездил в оккупированный Крым: "В Крыму Российской Федерацией возбуждено уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы"

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28 октября 2020 года Схемы сообщали, что глава КСУ незадекларировал участок в Крыму. Тупицкий заверял, что купил его еще до оккупации, а сейчас "не знает", как его задекларировать, потому что не признает Крым российским, а против него в РФ открыто уголовное дело и введены санкции.

2 марта НАПК направил в суд два протокола об административных правонарушениях Тупицкого.

25 мая 2021-го ГБР передало обвинение против Тупицкого в суд.

27 мая суд закрыл дело против Тупицкого о незадекларированной земле в Крыму и конфликте интересов.

Наталия Медведева

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