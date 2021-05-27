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Суд закрыл дело против Тупицкого о незадекларированной земле в Крыму и конфликте интересов

27.05.2021, 12:35
Суд закрыл дело против Тупицкого о незадекларированной земле в Крыму и конфликте интересов - Фото
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Голосеевский суд Киева закрыл дело о привлечении к административной ответственности Александра Тупицкого, чье назначение судьей КСУ отменил указом президент Владимир Зеленский. О решении было объявлено на заседании суда сегодня, 27 мая 2021 года.

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Дело рассматривалось на основании протоколов, направленных в суд Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Один из них касался недекларирования Тупицким земельного участка в оккупированном Крыму, второй – возможного конфликта интересов при голосовании в КСУ о неконституционности электронного декларирования, поскольку по декларации Тупицкого в тот момент проходила проверка.

Суд не нашел правонарушений в действиях Тупицкого.

  • Схемы сообщали, что глава КСУ незадекларировал участок в Крыму. Тупицкий заверял, что купил его еще до оккупации, а сейчас "не знает", как его задекларировать, потому что не признает Крым российским, а против него в РФ открыто уголовное дело и введены санкции.
  • 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).
Денис Юдин
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Крым напк ксу голосеевский суд конфликт интересов недостоверное декларирование Александр Тупицкий
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