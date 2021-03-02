Из-за участка в Крыму. Глава НАПК направил в суд два протокола против Тупицкого

Глава Нацагентства предотвращения коррупции Александр Новиков направил в суд два протокола о якобы административных правонарушения главы КСУ Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Как отмечается, протоколы были составлены еще 8 февраля. Один касается "умышленного недекларирования" Тупицким земельного участка в оккупированном Крыму, пишет НАПК. Второй – признаков конфликта интересов при голосовании о неконституционности электронного декларирования.

Новивков просит Голосеевский суд Киева уведомлять о датах и времени судебных заседаний. Он намерен лично предоставлять в суде объяснения, так как является автором протоколов.

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В НАП уточняют, что действия Тупицкого квалифицированы по статьям Админкодекса о нарушении требований финансового контроля (ч. 4 ст. 172-6) и о предотвращении конфликта интересов (ч. 2 ст. 172-7).

По первой статье главе КСУ грозит штраф 1000 – 2500 нмдг (17 000 – 42 500 грн), по второй – 200 – 400 нмдг (3400 – 6800 грн). Месячная зарплата Тупицкого за декабрь – более 430 000 грн.

27 октября 2020-го КСУ отменил уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование и сократил контрольные полномочия НАПК. НАПК заявило о конфликте интересов у двоих судей, журналисты установили его и у главы КСУ.

Схемы сообщали, что глава КСУ незадекларировал участок в Крыму. Тупицкий заверял, что купил его еще до оккупации, а сейчас "не знает", как его задекларировать, потому что не признает Крым российским, а против него в РФ открыто уголовное дело и введены санкции.

29 декабря президент Владимир Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента. В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой.

26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

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Марк Сировой

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