Пожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствия

Турция обратилась за помощью Евросоюзу в тушении масштабных лесных пожаров вдоль своего южного побережья, с которыми борются уже более недели. Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Призыв не остался без ответа: в Турцию поспешили новые спасатели – из Испании и Хорватии. Ранее несколько стран, в том числе Украина, направили в зону стихийного бедствия своих спасателей и технику.

Самые сильные пожары сейчас бушуют в провинциях Анталья и Мугла. Погибли 10 человек, множество скота в сельском хозяйстве и диких животных. Сгорели десятки частных домов и некоторые объекты гостиничного бизнеса.

J’étais là-bas y’a 1 semaine tt ma famille est en Turquie y’en a ils sont très très proches des villes incendiées qu’Allah accepte nos prières vraiment j’ai mal au coeur #PrayForTurkey pic.twitter.com/iQ2MTIJGsM

Evi yanmış bir genç kızın yürek delen bakışlarına, gözyaşlarına maruz kaldınız mı hiç?#PrayForTurkey pic.twitter.com/QeOrMYPHpl