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03.08.2021, 18:55

Пожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствия

Цей матеріал також доступний українською
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Пожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствия
Пожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствия
Пожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствияПожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствия

Турция обратилась за помощью Евросоюзу в тушении масштабных лесных пожаров вдоль своего южного побережья, с которыми борются уже более недели. Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

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Призыв не остался без ответа: в Турцию поспешили новые спасатели – из Испании и Хорватии. Ранее несколько стран, в том числе Украина, направили в зону стихийного бедствия своих спасателей и технику.

Самые сильные пожары сейчас бушуют в провинциях Анталья и Мугла. Погибли 10 человек, множество скота в сельском хозяйстве и диких животных. Сгорели десятки частных домов и некоторые объекты гостиничного бизнеса.

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Видео: CNBC Television, CGTN, соцсети

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Теги: пожар, Турция, стихия
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