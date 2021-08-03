Пожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствия

Турция обратилась за помощью Евросоюзу в тушении масштабных лесных пожаров вдоль своего южного побережья, с которыми борются уже более недели. Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.
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Призыв не остался без ответа: в Турцию поспешили новые спасатели – из Испании и Хорватии. Ранее несколько стран, в том числе Украина, направили в зону стихийного бедствия своих спасателей и технику.
Самые сильные пожары сейчас бушуют в провинциях Анталья и Мугла. Погибли 10 человек, множество скота в сельском хозяйстве и диких животных. Сгорели десятки частных домов и некоторые объекты гостиничного бизнеса.
J’étais là-bas y’a 1 semaine tt ma famille est en Turquie y’en a ils sont très très proches des villes incendiées qu’Allah accepte nos prières vraiment j’ai mal au coeur #PrayForTurkey pic.twitter.com/iQ2MTIJGsM— ⁷ (@helin_gndn) July 29, 2021
Kaçışan hayvanlara bi bakar mısınız?!— CUMHUR (@cmhr1881) July 31, 2021
İnsanın içi yanıyor, kahrediyor.. Dayanamıyorsun. #PrayForTurkey #Bodrumyanıyor #SilifkeYanıyor pic.twitter.com/VpfwCM0QO0
#PrayForTurkey pic.twitter.com/T11KvsO0HM— Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) July 29, 2021
Svp partager c'est très important #PrayForTurkey pic.twitter.com/9Ju19dSCFF— birturk (@Elmatad19351411) July 30, 2021
Manavgat, Kalemler Köyü... 30 Temmuz... Bugün...#PrayForTurkey pic.twitter.com/81IVLWP8Q7— Fikir Gazete (@fikirgzt) July 30, 2021
Evi yanmış bir genç kızın yürek delen bakışlarına, gözyaşlarına maruz kaldınız mı hiç?#PrayForTurkey pic.twitter.com/QeOrMYPHpl— İlker Karlı (@ilkerkarli) August 1, 2021
partagez c’est super important ! qu’ALLAH leur vienne en aide #PrayForTurkey pic.twitter.com/NrFtwjOW8Z— shin’s luv (@ylmznisa__) July 29, 2021
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Видео: CNBC Television, CGTN, соцсети