Пожары в Турции. Украинцев эвакуировали из опасного отеля по морю – консул
Из-за пожаров в Турции украинских туристов эвакуировали по морю из отеля в провинции Мугла, который находился в зоне опасности. Об этом в комментарии Укринформ рассказал консул Украины в Анталии Эмин Рустамов.
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По его словам, консульство оперативно следит за пожарами и реагирует на обращения украинских туристов, а турецкая сторона быстро отвечает на запросы и помогает.
В случаях, когда эвакуация наземным транспортом невозможна, ее осуществляют морем, говорит Рустамов. Как пример он привел ситуацию в отеле Voxx Marmaris Beach Resort.
Вечером 2 августа консульство получило обращение на горячую линию (+90 554 169 96 60) о приближении пожара к отелю и немедленно обратилось к губернатору провинции Мугла, командующему Береговой охраны региону и гендиру туроператора TUI Turkiye.
В течение получаса украинских граждан и туристов из других стран эвакуировали по морю в отель Fun and Sun Smart Voxx, который отдален от зоны пожара, говорит консул.
"Тем не менее призываю всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать все риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушуют лесные пожары", – подытожил Рустамов.
- 28 июля сообщалось, что на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия.
- 29 июля пожары распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Из-за них эвакуировали некоторых туристов из отелей.
- Украина отправила самолеты в Турцию для борьбы с пожарами. На 31 июля большинство очагов пожара локализовали, часть регионов объявлены зонами бедствия.
- 1 августа президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что задержали подозреваемого в поджоге леса в Милясе. В Мармарисе, по его словам, пожар начался из-за неосторожного поведения детей.
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