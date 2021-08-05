Пожары в Турции. Украинцев эвакуировали из опасного отеля по морю – консул

Из-за пожаров в Турции украинских туристов эвакуировали по морю из отеля в провинции Мугла, который находился в зоне опасности. Об этом в комментарии Укринформ рассказал консул Украины в Анталии Эмин Рустамов.

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По его словам, консульство оперативно следит за пожарами и реагирует на обращения украинских туристов, а турецкая сторона быстро отвечает на запросы и помогает.

В случаях, когда эвакуация наземным транспортом невозможна, ее осуществляют морем, говорит Рустамов. Как пример он привел ситуацию в отеле Voxx Marmaris Beach Resort.

Вечером 2 августа консульство получило обращение на горячую линию (+90 554 169 96 60) о приближении пожара к отелю и немедленно обратилось к губернатору провинции Мугла, командующему Береговой охраны региону и гендиру туроператора TUI Turkiye.

В течение получаса украинских граждан и туристов из других стран эвакуировали по морю в отель Fun and Sun Smart Voxx, который отдален от зоны пожара, говорит консул.

"Тем не менее призываю всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать все риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушуют лесные пожары", – подытожил Рустамов.

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Марк Сировой

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