В Турции локализовали большинство очагов пожара, часть регионов объявлены зонами бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров в провинциях Анталья, Мугла, мерсин, Адана и Османийе. Локализованы 88 из 98 очагов лесных пожаров. Об этом сообщает Анадолу.

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"В период с 28 по 31 июля на территории Турции зафиксировано 98 лесных пожаров, 88 из которых либо потушены, либо локализованы. В 10 районах активное тушение пожаров продолжается", – заявил министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли, уточнив, что речь идет об одном лесном пожаре в провинции Адана, трех – в Анталье, трех – в Мерсине, двух – в Мугле и одном в Османийе.

Пожары тушат 45 вертолетов, шесть самолетов, 3000 пожарных машин.

Сегодня Эрдоган направится в Анталью, чтобы ознакомиться с масштабом ущерба, причиненного пожарами. Он также объявил районы лесных пожаров в ряде провинций зонами бедствия.

28 июля сообщалось, что на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия.

29 июля пожары распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Из-за них эвакуировали некоторых туристов из отелей.

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Владислав Сердюк

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