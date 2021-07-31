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В Турции локализовали большинство очагов пожара, часть регионов объявлены зонами бедствия

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 14:52
В Турции локализовали большинство очагов пожара, часть регионов объявлены зонами бедствия - Фото
Пожары в турецкой Анталии (Фото из Instaram havaforum)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров в провинциях Анталья, Мугла, мерсин, Адана и Османийе. Локализованы 88 из 98 очагов лесных пожаров. Об этом сообщает Анадолу

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"В период с 28 по 31 июля на территории Турции зафиксировано 98 лесных пожаров, 88 из которых либо потушены, либо локализованы. В 10 районах активное тушение пожаров продолжается", – заявил министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли, уточнив, что речь идет об одном лесном пожаре в провинции Адана, трех – в Анталье, трех – в Мерсине, двух – в Мугле и одном в Османийе.

Пожары тушат 45 вертолетов, шесть самолетов, 3000 пожарных машин.

Сегодня Эрдоган направится в Анталью, чтобы ознакомиться с масштабом ущерба, причиненного пожарами. Он также объявил районы лесных пожаров в ряде провинций зонами бедствия. 

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Владислав Сердюк
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реджеп тайип эрдоган пожары в турции
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