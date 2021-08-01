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Пожары на курортах. В Турции задержали подозреваемого в поджоге

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 09:37
Пожары на курортах. В Турции задержали подозреваемого в поджоге - Фото
Последствия пожаров в Мармарисе, Турция (фото - ЕРА)

В Турции, где в курортной зоне бушуют пожары, задержали подозреваемого в поджоге леса. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, передает Haber 7.

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"Один человек задержан в связи с пожаром в Милясе. Как я уже говорил в Манавгате, площадь лесных пожаров в нашей стране увеличилась вдвое после того, как в прошлом году главари террористических организаций дали указание сжечь леса", – сказал он.

Эрдоган не исключает, что нынешние пожары произошли по аналогичному приказу. "Наш долг – найти тех, кто сжигал наши леса", – добавил президент Турции.

При этом он сообщил, что пожары у Мармариса начались из-за неосторожного поведения детей.

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Марк Сировой
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