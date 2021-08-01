Пожары на курортах. В Турции задержали подозреваемого в поджоге
В Турции, где в курортной зоне бушуют пожары, задержали подозреваемого в поджоге леса. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, передает Haber 7.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Один человек задержан в связи с пожаром в Милясе. Как я уже говорил в Манавгате, площадь лесных пожаров в нашей стране увеличилась вдвое после того, как в прошлом году главари террористических организаций дали указание сжечь леса", – сказал он.
Эрдоган не исключает, что нынешние пожары произошли по аналогичному приказу. "Наш долг – найти тех, кто сжигал наши леса", – добавил президент Турции.
При этом он сообщил, что пожары у Мармариса начались из-за неосторожного поведения детей.
- 28 июля сообщалось, что на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия.
- 29 июля пожары распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Из-за них эвакуировали некоторых туристов из отелей.
- Украина отправила самолеты в Турцию для борьбы с пожарами. На 31 июля большинство очагов пожара локализовали, часть регионов объявлены зонами бедствия.
Читайте также: Пожары в Турции. МИД опубликовал рекомендации для украинских туристов
Комментарии