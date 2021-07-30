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Пожары в Турции. МИД опубликовал рекомендации для украинских туристов

30.07.2021, 14:48
Пожары в Турции. МИД опубликовал рекомендации для украинских туристов - Фото
Пожары в Мармарисе, Турция (фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел опубликовало рекомендации для украинцев в связи с лесными пожарами в Турции. Ведомство призывает не ехать в охваченные огнем регионы, говорится в сообщении на сайте МИД.

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Отмечается, что 28 июля аномально высокая температура спровоцировала лесные пожары в юго-западных регионах Турции, где находятся туристические объекты. Это и популярные среди украинских туристов провинции Анталия, Адана, Мерсин и Мугла.

В МИД пишут, что в городах Мармарис и Бодрум есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой объекты туристической инфраструктуры.

Так как развитие ситуации непредсказуемо, МИД призывает граждан Украины воздержаться от поездок в охваченные пожарами регионы.

В случае угрозы жизни или здоровью украинцев призывают обращаться по номерам:

+90 554 169 96 60 (консульство в Анталии);

+90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93 (посольство Украины в Турции).

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Марк Сировой
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Турция пожары МИД рекомендации туристы мармарис Бодрум Анталия
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