Пожары в Турции. МИД опубликовал рекомендации для украинских туристов

Министерство иностранных дел опубликовало рекомендации для украинцев в связи с лесными пожарами в Турции. Ведомство призывает не ехать в охваченные огнем регионы, говорится в сообщении на сайте МИД.

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Отмечается, что 28 июля аномально высокая температура спровоцировала лесные пожары в юго-западных регионах Турции, где находятся туристические объекты. Это и популярные среди украинских туристов провинции Анталия, Адана, Мерсин и Мугла.

В МИД пишут, что в городах Мармарис и Бодрум есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой объекты туристической инфраструктуры.

Так как развитие ситуации непредсказуемо, МИД призывает граждан Украины воздержаться от поездок в охваченные пожарами регионы.

В случае угрозы жизни или здоровью украинцев призывают обращаться по номерам:

+90 554 169 96 60 (консульство в Анталии);

+90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93 (посольство Украины в Турции).

28 июля сообщалось, что на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия.

Вчера пожары распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Из-за них эвакуировали некоторых туристов из отелей.

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Марк Сировой

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