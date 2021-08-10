Кулеба: Украинские пожарные делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции

Украинские пожарные и пилоты, которые борются с лесными пожарами в Турции и Греции, делают Украине суперпозитивную репутацию в этих странах. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, в последние дни в греческой и турецкой прессе – много восторженных и благодарственных упоминаний Украины.

Глава МИД отметил, что недавно утвержденная стратегия внешней политики определяет продвижение позитивного имиджа Украины одним из приоритетов.

"Конечно, мы приняли политическое решение подставить друзьям плечо не ради выгоды, а потому что так делают друзья. Но нельзя не признать, что сейчас украинские пилоты и пожарные героически делают Украине супер положительную репутацию в Турции и Греции", – написал Кулеба.

По его словам, это – Украина, которая помогает друзьям, а не только просит о поддержке. "И это разрыв шаблона российской пропаганды", – добавил Кулеба.

В конце июля на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия, а позже распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Украина отправила в Турцию пожарные самолеты и вертолеты.

В начале августа из-за аномальной жары Грецию охватили лесные пожары. 7 августа отряд пожарных из Украины ликвидировал отдельные очаги пожара в Греции по фронту 2250 метров, были спасены два населенных пункта.

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Марк Сировой

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