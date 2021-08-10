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Кулеба: Украинские пожарные делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 09:25
Кулеба: Украинские пожарные делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Украинские пожарные и пилоты, которые борются с лесными пожарами в Турции и Греции, делают Украине суперпозитивную репутацию в этих странах. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, в последние дни в греческой и турецкой прессе – много восторженных и благодарственных упоминаний Украины.

Глава МИД отметил, что недавно утвержденная стратегия внешней политики определяет продвижение позитивного имиджа Украины одним из приоритетов.

"Конечно, мы приняли политическое решение подставить друзьям плечо не ради выгоды, а потому что так делают друзья. Но нельзя не признать, что сейчас украинские пилоты и пожарные героически делают Украине супер положительную репутацию в Турции и Греции", – написал Кулеба.

По его словам, это – Украина, которая помогает друзьям, а не только просит о поддержке. "И это разрыв шаблона российской пропаганды", – добавил Кулеба.

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Марк Сировой
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