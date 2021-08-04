Аномальная жара в Греции: температура поднялась выше +47 градусов

В городе Лангадас на севере Греции была зафиксирована температура выше +47 градусов. Об этом сообщает Ekathimerini.

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По показаниям 205 метеостанций, установленных Национальной обсерваторией Афин по всей Греции, жарче всего вчера, 3 августа 2021 года, было в Лангадасе: +47,1 градус. За ним следовал Макракоми, где температура поднялась до +46,2, и Арфара, где было +46,1.

В Спарте, Стилиде, Краниди и Аргосе температура поднималась от +45,6 до +45,9, в Афинах +45 было зафиксировано в промышленных зонах города.

Сегодня, 4 августа, жара в Греции сохранится. Во многих частях страны, включая Афины, ожидается температура выше +40.

Денис Юдин

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