Впервые за 30 лет. СНБО одобрил стратегию внешнеполитической деятельности Украины – Кулеба

Сегодня, 30 июля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания.

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По его словам, впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности.

"Предыдущие 30 лет внешняя политика, разумеется, тоже существовала, но из-за отсутствия стратегического продуманного подхода у нас были эти шатания, прыжки с одной стороны в другую, и недостаточная эффективность работы на ряде направлений", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в документе четко определена цель внешней политики – утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.

Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики:

1. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

2. Противодействие агрессивной политике России.

3. Курс на членство в ЕС и НАТО.

4. Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.

5. Защита прав и интересов граждан Украины за границей.

6. Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

По словам министра, в стратегии 254 пункта, но основное содержание документа можно систематизировать по трем основным темам:

1. Украина – активный участник международной политики.

2. Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира.

3. Украина – страна новых экономических возможностей.

"Это три принципа, три подхода, которые мы будем закладывать в каждый шаг, сделанный на внешней арене", – сказал Кулеба.

4 июня состоялось очередное заседание СНБО, на котором вопросы неотложных мер по углублению интеграции Украины в НАТО рассматривались в тайном режиме, все необходимые решения были приняты единогласно.

23 июля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО.

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