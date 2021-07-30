Впервые за 30 лет. СНБО одобрил стратегию внешнеполитической деятельности Украины – Кулеба
Сегодня, 30 июля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания.
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По его словам, впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности.
"Предыдущие 30 лет внешняя политика, разумеется, тоже существовала, но из-за отсутствия стратегического продуманного подхода у нас были эти шатания, прыжки с одной стороны в другую, и недостаточная эффективность работы на ряде направлений", – сказал Кулеба.
Он отметил, что в документе четко определена цель внешней политики – утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.
Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики:
1. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.
2. Противодействие агрессивной политике России.
3. Курс на членство в ЕС и НАТО.
4. Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.
5. Защита прав и интересов граждан Украины за границей.
6. Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
По словам министра, в стратегии 254 пункта, но основное содержание документа можно систематизировать по трем основным темам:
1. Украина – активный участник международной политики.
2. Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира.
3. Украина – страна новых экономических возможностей.
"Это три принципа, три подхода, которые мы будем закладывать в каждый шаг, сделанный на внешней арене", – сказал Кулеба.
- 4 июня состоялось очередное заседание СНБО, на котором вопросы неотложных мер по углублению интеграции Украины в НАТО рассматривались в тайном режиме, все необходимые решения были приняты единогласно.
- 23 июля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО.
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