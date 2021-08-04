Грецию охватили масштабные лесные пожары. Горят дома и машины – фото, видео

Грецию на фоне сильной жары и ветров охватили масштабные лесные пожары, в результате которых сгорели деревья, дома и машины. Из-за стихии пришлось эвакуировать более 300 человек, передает GreekReporter.

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Сообщается, что пожары начались из-за аномальной жары наряду с местными сильными ветрами.

Вечером 3 августа в пригороде Афин с огнем боролись 520 пожарных, 17 наземных команд, 150 пожарных машин, девять вертолетов и семь самолетов.

В общей сложности 315 человек были перевезены греческой полицией в безопасное место. Тех, у кого сгорели дома, должны разместить в отелях за счет государства.

Как передает Reuters, в результате стихии пострадали семь человек, их госпитализировали. Всего известно о более 80 лесных пожаров в Греции за сутки: на острове Эвбея, на полуострове Мани, в области Мессиния на полуострове Пелопоннес и в других районах страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что среди пострадавших украинцев нет. Он также заявил, что Украина готова оказать Греции необходимую помощь.

27 июля 2021-го сообщалось, что северную часть Италии захлестнули масштабные ливни с крупным градом, а на юге страны и на острове Сардиния массово горят леса.

Также масштабные лесные пожары продолжаются в российской Якутии.

В Турции масштабные лесные пожары добрались до курортной Анталии.

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