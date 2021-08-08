В Турции загорелся лес возле международного аэропорта
08.08.2021, 20:56
Пожары в Турции (фото - ЕРА)
На юго-западе Турции, вблизи международного аэропорта Стамбул-Даламан, загорелся лес. Об этом сообщает информационное агентство DHA.
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"Пожар возник по неизвестной причине в лесной зоне напротив аэропорта Даламан около 15:00", – говорится в сообщении.
Как отмечается, распространение огня удалось взять под контроль.
К тушению пожара привлекались вертолеты, пожарные команды и местные добровольцы.
- В конце июля на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия, а позже распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Из-за них эвакуировали некоторых туристов из отелей.
- В начале августа из-за аномальной жары Грецию охватили лесные пожары. Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить в Грецию 100 украинских пожарных.
- 6 августа в связи с пожарами в Греции и Северной Македонии МИД составил рекомендации для украинских туристов.
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