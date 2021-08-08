В Турции загорелся лес возле международного аэропорта

На юго-западе Турции, вблизи международного аэропорта Стамбул-Даламан, загорелся лес. Об этом сообщает информационное агентство DHA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пожар возник по неизвестной причине в лесной зоне напротив аэропорта Даламан около 15:00", – говорится в сообщении.

Как отмечается, распространение огня удалось взять под контроль.

К тушению пожара привлекались вертолеты, пожарные команды и местные добровольцы.

Читайте также: Пожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствия

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.