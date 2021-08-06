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Украина отправит на помощь Греции 100 пожарных – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 06:48
Украина отправит на помощь Греции 100 пожарных – Зеленский - Фото
Пожары в Греции (Фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить в Грецию 100 украинских пожарных. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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"Поставил задание правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции", – написал Зеленский.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский Греция лесные пожары
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