Украина отправит на помощь Греции 100 пожарных – Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить в Грецию 100 украинских пожарных. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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"Поставил задание правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции", – написал Зеленский.

Денис Юдин

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