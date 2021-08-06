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Пожары в Греции и Северной Македонии. МИД составил рекомендации для украинских туристов

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 18:08
Пожары в Греции и Северной Македонии. МИД составил рекомендации для украинских туристов - Фото
Пожары в Греции (Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BELTES)

В связи с пожарами в Греции и Северной Македонии, Министерство иностранных дел составило рекомендации для украинцев, которые находятся в этой стране или планируют туда поездки. Об этом сообщается на сайте МИД.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греции и Северной Македонии держать на особом контроле потребности украинцев в связи с масштабными лесными пожарами в этих странах.

МИД рекомендует украинцам, которые планируют поездки в Грецию и Северную Македонию или уже находятся на их территории:

1) воздержаться от посещения пораженных стихией локаций;

2) внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;

3) неуклонно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности;

4) в случае возникновения угрозы жизни или здоровью, безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту пребывания.

В МИД напоминают, что эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея).

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МИД пожар туризм Греция северная македония
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