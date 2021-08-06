Пожары в Греции и Северной Македонии. МИД составил рекомендации для украинских туристов
В связи с пожарами в Греции и Северной Македонии, Министерство иностранных дел составило рекомендации для украинцев, которые находятся в этой стране или планируют туда поездки. Об этом сообщается на сайте МИД.
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Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греции и Северной Македонии держать на особом контроле потребности украинцев в связи с масштабными лесными пожарами в этих странах.
МИД рекомендует украинцам, которые планируют поездки в Грецию и Северную Македонию или уже находятся на их территории:
1) воздержаться от посещения пораженных стихией локаций;
2) внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;
3) неуклонно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности;
4) в случае возникновения угрозы жизни или здоровью, безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту пребывания.
В МИД напоминают, что эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея).
- В начале августа из-за аномальной жары Грецию охватили лесные пожары.
- 6 августа президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить в Грецию 100 украинских пожарных.
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