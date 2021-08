В Греции пожары угрожают пригородам Афин, тысячи людей эвакуированы: видео

В Греции в северных пригородах Афин эвакуируют тысячи жителей из-за лесных пожаров, которые вышли из-под контроля. Об этом сообщает Ekathimerini.

Огонь угрожает пригородам Афин, расположенным у горы Парнита. Также приказ эвакуироваться получили жители городов Вотонас и Марафон.

В пожарной службе завили, что огонь разделился на несколько фронтов, которые распространяются в разных направлениях. Пожарные готовятся к сильным ветрам, которые прогнозируются в Греции.

Журналисты сообщают о десятках разрушенных домов, но сообщений о погибших не поступало, несколько человек, в основном пожарных, госпитализированы с ожогами.

В Twitter опубликованы видео и фото пожаров:

In case you don’t know what’s happening in Greece right now: #Πυρκαγια #ΛιμνηΕυβοιας #φωτιες #Greece #PrayForGreece #βαρυμπομπη pic.twitter.com/9nxNCYzdeH

#Athens now: The wildfires at the foot of Mount Parnitha as seen from the center of the city. #Πυρκαγια #φωτιες | https://t.co/sNuhKZumig pic.twitter.com/2bGJ2Spkxq