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В Греции пожары угрожают пригородам Афин, тысячи людей эвакуированы: видео

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 12:40
В Греции пожары угрожают пригородам Афин, тысячи людей эвакуированы: видео - Фото
Лесной пожар к северу от Афин (Фото – Yannis Kolesidis, EPA)

В Греции в северных пригородах Афин эвакуируют тысячи жителей из-за лесных пожаров, которые вышли из-под контроля. Об этом сообщает Ekathimerini.

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Огонь угрожает пригородам Афин, расположенным у горы Парнита. Также приказ эвакуироваться получили жители городов Вотонас и Марафон.

В пожарной службе завили, что огонь разделился на несколько фронтов, которые распространяются в разных направлениях. Пожарные готовятся к сильным ветрам, которые прогнозируются в Греции.

Журналисты сообщают о десятках разрушенных домов, но сообщений о погибших не поступало, несколько человек, в основном пожарных, госпитализированы с ожогами.

В Twitter опубликованы видео и фото пожаров:

Денис Юдин
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Греция афины лесные пожары
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