В Греции пожары угрожают пригородам Афин, тысячи людей эвакуированы: видео
В Греции в северных пригородах Афин эвакуируют тысячи жителей из-за лесных пожаров, которые вышли из-под контроля. Об этом сообщает Ekathimerini.
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Огонь угрожает пригородам Афин, расположенным у горы Парнита. Также приказ эвакуироваться получили жители городов Вотонас и Марафон.
В пожарной службе завили, что огонь разделился на несколько фронтов, которые распространяются в разных направлениях. Пожарные готовятся к сильным ветрам, которые прогнозируются в Греции.
Журналисты сообщают о десятках разрушенных домов, но сообщений о погибших не поступало, несколько человек, в основном пожарных, госпитализированы с ожогами.
В Twitter опубликованы видео и фото пожаров:
In case you don’t know what’s happening in Greece right now:#Πυρκαγια #ΛιμνηΕυβοιας #φωτιες #Greece #PrayForGreece #βαρυμπομπη pic.twitter.com/9nxNCYzdeH— Vicc (@itsvickysan) August 5, 2021
Η "κόλαση" από Chinook της Αεροπορίας Στρατού…#Πυρκαγια #φωτιες #βαρυμποπη pic.twitter.com/OzvyYgjUb6— Kostas Sarikas (@SarikasKostas) August 6, 2021
#Athens now: The wildfires at the foot of Mount Parnitha as seen from the center of the city. #Πυρκαγια #φωτιες | https://t.co/sNuhKZumig pic.twitter.com/2bGJ2Spkxq— Alexandros Maragos (@AlexMaragos) August 5, 2021
- В начале августа из-за аномальной жары Грецию охватили лесные пожары.
- В Грецию отправятся 100 украинских пожарных, чтобы помочь бороться с огнем.
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