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"Спасены два населенных пункта". Украинские пожарные борются с огнем в Греции – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2021, 10:43
Спасатели ГСЧС в Греции (Фото - пресс-служба ГСЧС)

7 августа отряд пожарных из Украины численностью 100 человек ликвидировал отдельные очаги пожара в Греции по фронту 2250 метров, были спасены два населенных пункта – Спатари и Метохи. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"На протяжении 7 августа сведенный отряд ГСЧС численностью 100 человек на территории периферии Спатари в Греции ликвидировали отдельные очаги пожара по фронту 2250 метров, глубиной до 200 метров, спасены два населенных пункта – Спатари и Метохи", – сообщают в ведомстве.

Там уточняют, что спасены 27 жилых домов, одно культовое сооружение, 33 хозяйственных дома, одно зернохранилище, один приют для собак, 54 пчелиных улья и стадо овец.

Пожарные из Украины прибыли в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами 6 августа. 

Владислав Сердюк
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ГСЧС пожары в греции
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