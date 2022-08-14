В Европе из-за аномальной жары выгорело 660 000 га леса. Это исторический рекорд

В Европе выгорело 660 000 га леса с начала 2022 года. Это рекордный показатель с 2006 года, когда Европейская информационная система о лесных пожарах (EFFIS) фиксирует эти данные, пишет DW.

Больше всего лесных площадей уничтожено пожарами в Испании – 225 000 га, Румынии – 150 000 га и Португалии – 77 000 га. Самые большие лесные пожары за последние десятилетия произошли этим летом в Словении.

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Только за последние дни крупные лесные пожары фиксировали во Франции, Германии и Греции. В департаменте Аверон на юге Франции из-за пожара, который сжег в общей сложности 1260 га, на этой неделе было эвакуировано несколько тысяч человек. Полиция запретила въезд в большинство лесов в регионе Нижний Рейн вблизи границы с Германией, чтобы ограничить риск возникновения пожаров.

На севере Германии только в воскресенье смогли потушить бушевавший несколько дней лесной пожар в национальном парке Гарц на площади не менее 13 га.

В воскресенье, 14 августа частично взят под контроль пожар, который бушевал несколько дней на греческом курортном острове Тасос. По данным органов гражданской обороны, в текущем году в Греции лесные пожары охватили более 13 000 га.

"2022 – рекордный год. Засухи и экстремально высокие температуры охватили всю Европу. Это послужило причиной масштабных лесных пожаров в регионе. Ситуация угрожающая – сейчас только середина сезона пожаров" – прокомментировал координатор EFFIS Хесус Сан Мигель.

В начале августа Грецию охватили масштабные лесные пожары. Горят дома и машины – фото, видео.

12 августа в Турции потушили все крупные лесные пожары. Они были самыми большим в истории страны.

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Роман Брыль

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