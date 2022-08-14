UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Европе из-за аномальной жары выгорело 660 000 га леса. Это исторический рекорд

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 14:37
В Европе из-за аномальной жары выгорело 660 000 га леса. Это исторический рекорд - Фото
Фото: ЕРА

В Европе выгорело 660 000 га леса с начала 2022 года. Это рекордный показатель с 2006 года, когда Европейская информационная система о лесных пожарах (EFFIS) фиксирует эти данные, пишет DW.  

Больше всего лесных площадей уничтожено пожарами в Испании – 225 000 га, Румынии – 150 000 га и Португалии  – 77 000 га. Самые большие лесные пожары за последние десятилетия произошли этим летом в Словении. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Только за последние дни крупные лесные пожары фиксировали во Франции, Германии и Греции. В департаменте Аверон на юге Франции из-за пожара, который сжег в общей сложности 1260 га, на этой неделе было эвакуировано несколько тысяч человек. Полиция запретила въезд в большинство лесов в регионе Нижний Рейн вблизи границы с Германией, чтобы ограничить риск возникновения пожаров. 

На севере Германии только в воскресенье смогли потушить бушевавший несколько дней лесной пожар в национальном парке Гарц на площади не менее 13 га. 

В воскресенье, 14 августа частично взят под контроль пожар, который бушевал несколько дней на греческом курортном острове Тасос. По данным органов гражданской обороны, в текущем году в Греции лесные пожары охватили более 13 000 га. 

"2022 – рекордный год. Засухи и экстремально высокие температуры охватили всю Европу. Это послужило причиной масштабных лесных пожаров в регионе. Ситуация угрожающая – сейчас только середина сезона пожаров" – прокомментировал координатор EFFIS Хесус Сан Мигель.  

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
аномальная жара лесной пожар EFFIS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 