У Трампа назвали "справедливими" занепокоєння Росії про розширення НАТО

Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що Росія має "справедливе занепокоєння" стосовно розширення НАТО на схід. Про це посадовець розповів в інтерв'ю телеканалу ABC News.

Журналістка зазначила: є повідомлення про те, що диктатор Володимир Путін висунув умови завершення війни, серед іншого він вимагає від західних лідерів письмову обіцянку не розширювати НАТО на схід. Вона запитала, чи готовий президент США Дональд Трамп взяти на себе таке зобов'язання?

"Що ж, я думаю, що це справедливе занепокоєння. І ми говорили про це неодноразово. Так само як ми говорили, що для нас вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, яка так каже", – розповів Келлог.

За його словами, є чотири країни – члени Альянсу, які проти вступу України, й нагадав, що для зарахування держави до союзу потрібна згода усіх 32 учасників.

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Спецпосланець зазначив, що розширення НАТО є одним з питань, яке Москва порушуватиме на переговорах, й воно стосується не тільки України – РФ говорить й про Грузію та Молдову.

"І ми кажемо [росіянам]: "Окей, загалом, ви знаєте, ми можемо зупинити розширення НАТО, що наближається до ваших кордонів". І це безпекові занепокоєння для них", – пояснив Келлог.

Водночас він наголосив, що ухвалювати таке рішення буде сам президент США Дональд Трамп.

"Це не моє рішення. І це ті речі, про які ми [команда Трампа] йдемо до президента і кажемо: "Ви знаєте, пане президенте, це те, про що ми говорили. Це те, що всі готові зробити. Чи готові ви це прийняти? Чи готові ви піти на це?" А потім, сподіваємося, відбудуться перемовини, обговорення між президентом Трампом, президентом Путіним і президентом Зеленським, які приведуть до кінцевого результату [закінчення війни] і зупинять вбивства", – розповів спецпосланець.