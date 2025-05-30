У Трампа назвали "справедливым" беспокойство России о расширении НАТО

Кит Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что Россия испытывает "справедливую обеспокоенность" относительно расширения НАТО на восток. Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу ABC News.

Журналистка отметила, что есть сообщение о том, что диктатор Владимир Путин выдвинул условия завершения войны, в том числе он требует от западных лидеров письменное обещание не расширять НАТО на восток. Она спросила, готов ли президент США Дональд Трамп взять на себя такое обязательство?

"Что ж, я думаю, что это справедливая обеспокоенность. И мы говорили об этом неоднократно. Так же как мы говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня. И мы не единственная страна, которая так говорит", – рассказал Келлог.

По его словам, есть четыре страны – члена Альянса, которые против вступления Украины, и напомнил, что для включения государства в союз нужно согласие всех 32 участников.

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Спецпосланник отметил, что расширение НАТО является одним из вопросов, который Москва будет поднимать на переговорах, и он касается не только Украины – РФ говорит и о Грузии и Молдове.

"И мы говорим [россиянам]: "Окей, в целом, вы знаете, мы можем остановить расширение НАТО, приближающееся к вашим границам". И для них это беспокойство насчет безопасности", – пояснил Келлог.

В то же время он подчеркнул, что принимать такое решение будет сам президент США Дональд Трамп.

"Это не мое решение. И это те вещи, о которых мы [команда Трампа] идем к президенту и говорим: "Вы знаете, господин президент, это то, о чем мы разговаривали. Это то, что все готовы сделать. Вы готовы это принять? Готовы ли вы пойти на это?" А потом, надеемся, состоятся переговоры, обсуждения между президентом Трампом, президентом Путиным и президентом Зеленским, которые приведут к конечному результату [окончанию войны] и остановят убийства", – рассказал спецпосланник.