Reuters опублікувала "дорожню карту", з якою Україна поїде до Стамбула
2 червня українська делегація представить російській стороні "дорожню карту" для досягнення тривалого мирного врегулювання. Про це заявляє агенція Reuters із посиланням на копію документа, отриману нею.
За даними медіа, ця "дорожня карта" починається з пропозиції повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, за яким має відбутися повний обмін полоненими та повернення викрадених Москвою українських дітей, а після цього повинна відбутися зустріч між президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. У цих пунктах документ дублює позиції України, які раніше озвучив глава держави.
Згідно з проєктом плану, Україна та Росія – за участі США і Європи – будуть працювати над узгодженням умов, на яких вони зможуть домовитися про повне закінчення війни, зазначає Reuters.
Ці рамкові умови мирної угоди значною мірою збігаються з вимогами, які раніше висував Київ. Зокрема, йдеться про відсутність обмежень на українські війська після укладання договору, невизнання міжнародною спільнотою російського суверенітету над окупованими частинами України, а також репарації з боку Москви.
У тексті також зазначено, що нинішня лінія фронту буде відправною точкою для переговорів про територію.
Раніше, на першій зустрічі у Стамбулі, Росія висувала вимоги про те, щоб Україна вивела свої війська зі своєї ж території, яку Москва незаконно вписала у свою конституцію.
- Ввечері 31 травня Зеленський повідомляв, що в України та партнерів досі немає чіткої інформації, з якими пропозиціями російська делегація планує їхати до Стамбула.
- Вдень 1 червня глава держави підтвердив, що Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі та озвучив позиції Києва, до яких входить повне й безумовне припинення вогню. Згодом президент опублікував склад української групи на перемовинах.
- Російська пропаганда заявила, що делегація РФ уже вилетіла до Стамбула. Москва повідомляла, що не змінюватиме склад делегації і її так само очолить помічник Путіна Мединський.