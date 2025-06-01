Reuters опубликовал "дорожную карту", с которой Украина поедет в Стамбул

Рамочные условия мирного соглашения в значительной степени совпадают с требованиями, которые ранее выдвигал Киев

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле (Фото: МИД Турции / EPA)

2 июня украинская делегация представит российской стороне "дорожную карту" для достижения продолжительного мирного урегулирования. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на копию документа, полученную им.

По данным медиа, эта "дорожная карта" начинается с предложения полного прекращения огня минимум на 30 дней, за которым должен последовать полный обмен пленными и возвращение похищенных Москвой украинских детей, а после этого должна состояться встреча между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. В этих пунктах документ дублирует позиции Украины, ранее озвученные главой государства.

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Согласно проекту плана, Украина и Россия – при участии США и Европы – будут работать над согласованием условий, на которых они смогут договориться о полном окончании войны, отмечает Reuters.

Эти рамочные условия мирного соглашения в значительной степени совпадают с требованиями, которые ранее выдвигал Киев. В частности, речь идет об отсутствии ограничений на украинские войска после заключения договора, непризнании международным сообществом российского суверенитета над оккупированными частями Украины, а также репарации со стороны Москвы.

В тексте также отмечено, что нынешняя линия фронта будет отправной точкой для переговоров насчет территории.

Ранее, на первой встрече в Стамбуле, Россия выдвигала требования о том, чтобы Украина вывела свои войска со своей же территории, которую Москва незаконно вписала в свою конституцию.