Politico: Єрмак викликає роздратування в адміністрації Трампа

Андрій Єрмак (Фото: president.gov.u)

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак нібито викликає роздратування у представників адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це пише Politico, покликаючись на слова 10 співрозмовників, які мали нагоду з ним спілкуватися.

Журналісти зазначають, що для статті поспілкувалися з 14 людьми – помічниками конгресменів, колишніми американськими та українськими посадовцями та іншими особами, обізнаними про взаємодію Єрмака у Вашингтоні. Більшості опитаних було надано анонімність.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Єрмак регулярно відвідує Вашингтон і виступає посередником у відносинах із президентом України. Однак багато хто у Вашингтоні вважає Єрмака необізнаним у питаннях американської політики, різким і надмірно вимогливим до американських посадовців, а також загалом нездатним орієнтуватися у внутрішніх процесах вашингтонського істеблішменту на Капітолійському пагорбі", – йдеться у матеріалі.

Один із тих, хто знайомий зі взаємодією Єрмака з адміністрацією Трампа, описав його як "двопартійного подразника".

У заяві, наданій його речником виданню, Єрмак заявив, що робить усе можливе для захисту суверенітету та безпеки України.

"Якщо це означає, що інші вважатимуть мене "тим, хто кидає виклик" – нехай буде так. Я чекатиму ще багато годин біля будь-яких дверей, якщо це допоможе моїй країні та місії мого президента. У мене немає амбіцій повністю зрозуміти, як працює американська політика – я прийшов, щоб говорити про країну, яку знаю найкраще: Україну", – заявив Єрмак.

Під час візиту до Вашингтона на початку червня, організованого останнього моменту, Єрмак нібито мав труднощі з організацією зустрічей із високопосадовцями адміністрації Трампа, повідомили п'ятеро осіб, обізнаних із візитом.

За словами співрозмовників, зустріч Єрмака з держсекретарем Марко Рубіо нібито була скасована в останній момент.

За словами людини, обізнаної з візитом, глава адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз нібито змусила Єрмака чекати в Білому домі, а потім скасувала зустріч, а офіс віцепрезидента Джей Ді Венса взагалі не відповів на прохання про зустріч.

Також співрозмовники схарактеризували взаємодію Єрмака з обома адміністраціями як нібито напружену і складну.

"Він вважав, наприклад, що угода про критично важливі мінерали була настільки важливою для Трампа, що в обмін на неї Україна отримає гарантії безпеки", – сказав другий співрозмовник, знайомий із візитом.

Водночас речник Єрмака, заперечив те, як було описано поїздку виданню, і заявив, що Єрмак зустрівся з Рубіо у своєму кабінеті в Білому домі, а зустріч із Вайлз відбулася за планом, але була коротшою, ніж очікувалося спочатку.

У приватних розмовах з однодумцями Єрмак нібито звинувачував чиновників адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими агентами, повідомив ще один співрозмовник, знайомий із візитом.

Зокрема йдеться про посланця Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який чотири рази зустрічався з російським диктатором Володимир Путіним.

"Особи, обізнані з відносинами між США та Україною, а також прихильники Києва у Вашингтоні побоюються, що напруженість, спричинена діями Єрмака, може швидко поширитися та підірвати позиції його країни серед її найважливішого партнера", – пише видання.