ГБР подозревает двух полицейских в Одессе в "крышевании" проституции

Оперуполномоченные якобы требовали $2500 у людей, оказывающих платные интимные услуги в Одессе

Двум оперуполномоченным управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в Одесской области сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за "крышевание" проституции. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным предварительного расследования ГБР, оперуполномоченные якобы требовали $2500 у людей, оказывающих платные интимные услуги в Одессе. Взамен, по информации ГБР, якобы обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией) и содействие в дальнейшей противоправной деятельности.

ГБР сообщает, что оперуполномоченные были задержаны после перевода на карточный счет очередного транша в 24200 грн.

Следователи ГБР провели обыски по месту работы и жительства оперуполномоченных, сообщили им о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

11 декабря 2019 года замначальника киевского управления Нацполиции по борьбе с торговлей людьми и начальника отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали задержали сотрудники СБУ по подозрению в "крышевании" борделей.

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Наталия Медведева

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