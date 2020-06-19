Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Займусь борделями". Письмо Ван Гога и Гогена продали за $230 000

"Займусь борделями". Письмо Ван Гога и Гогена продали за $230 000 - Фото
Ван Гог (слева) и Гоген (справа) (скриншот видео 3B-Produktion GmbH - Büro für Bewegtes Bild, YouTube)
19.06.2020, 13:32

В проданном за $230 000 письме Ван Гог и Гоген рассказывают о визитах в бордели Арля и вере в свою способность радикально изменить искусство

Парижский аукционный дом Drouout продал за примерно $237 000 письмо художников-постимпрессионоистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена, в котором они делились со своим другом и коллегой Эмилем Бернаром творческими планами, в частности намерением писать картины по образам посетителей борделя. Об этом сообщает BBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В письме художники рассказывают о жизни и работе прованском городе Арль. Ван Гог пишет, что в последнее время они стали заходить в бордель и, вероятно, начнут чаще его посещать, "чтобы поработать". По его словам, у Гогена уже есть типажи из публичного дома - и "это явно будет красивая работа".

"Я не понимаю, почему не пишу людей, хотя теоретически мне иногда бывает так трудно представить живопись будущего, которое бы не состояло из новой плеяды мощных портретистов - простых и понятных широкой публике. В любом случае, возможно, вскоре я начну заниматься борделями", - пишет Ван Гог.

Смотрите также: В США продали банан со скотчем за $120 000: фото

В письме художники также делятся впечатлениями о совместной работе. В частности, Ван Гог называет Гогена "неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя".

"С Гогеном кровь и секс становятся сильнее амбиций. Но хватит об этом, ты с ним больше провел времени, чем я. Мне просто хотелось поделиться первыми впечатлениями в нескольких словах", - пишет художник.

Также, рассуждая о живописи, они пишут, что уверены, что их работы приведут к "великому ренессансу искусства". В аукционном доме говорят, что этим письмо и уникально: из него видно, что художники верили в свою способность радикально изменить икусство.

Письмо вместе с 39 другими документами будет выставлять в музее Ван Гога в Амстердаме с 9 октября.

  • Осенью 1888 года художники проработали вместе 63 дня в Арле, где Ван Гог хотел создать студию юга – утопическую коммуну художников. В Гогене он видел будущего лидера коммуны.
  • Письмо датируется 1-2 ноября, уже через несколько недель у Ван Гога произошел нервный срыв – и он отрезал себе ухо. Гоген уехал из Арля после этого инцидента.
  • В 1890 году Ван Гог умер. По распространенной версии, художник совершил самоубийство.

Смотрите также: "Голодный художник". Банан со скотчем за $120 000 - съели: видео

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Винсент ван Гог аукцион письмо бордель художники поль гоген постимпрессионизм Drouout
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 