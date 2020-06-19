"Займусь борделями". Письмо Ван Гога и Гогена продали за $230 000

Ван Гог (слева) и Гоген (справа) (скриншот видео 3B-Produktion GmbH - Büro für Bewegtes Bild, YouTube)

Парижский аукционный дом Drouout продал за примерно $237 000 письмо художников-постимпрессионоистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена, в котором они делились со своим другом и коллегой Эмилем Бернаром творческими планами, в частности намерением писать картины по образам посетителей борделя. Об этом сообщает BBC News.

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В письме художники рассказывают о жизни и работе прованском городе Арль. Ван Гог пишет, что в последнее время они стали заходить в бордель и, вероятно, начнут чаще его посещать, "чтобы поработать". По его словам, у Гогена уже есть типажи из публичного дома - и "это явно будет красивая работа".

"Я не понимаю, почему не пишу людей, хотя теоретически мне иногда бывает так трудно представить живопись будущего, которое бы не состояло из новой плеяды мощных портретистов - простых и понятных широкой публике. В любом случае, возможно, вскоре я начну заниматься борделями", - пишет Ван Гог.

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В письме художники также делятся впечатлениями о совместной работе. В частности, Ван Гог называет Гогена "неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя".

"С Гогеном кровь и секс становятся сильнее амбиций. Но хватит об этом, ты с ним больше провел времени, чем я. Мне просто хотелось поделиться первыми впечатлениями в нескольких словах", - пишет художник.

Также, рассуждая о живописи, они пишут, что уверены, что их работы приведут к "великому ренессансу искусства". В аукционном доме говорят, что этим письмо и уникально: из него видно, что художники верили в свою способность радикально изменить икусство.

Письмо вместе с 39 другими документами будет выставлять в музее Ван Гога в Амстердаме с 9 октября.

Осенью 1888 года художники проработали вместе 63 дня в Арле, где Ван Гог хотел создать студию юга – утопическую коммуну художников. В Гогене он видел будущего лидера коммуны.

Письмо датируется 1-2 ноября, уже через несколько недель у Ван Гога произошел нервный срыв – и он отрезал себе ухо. Гоген уехал из Арля после этого инцидента.

В 1890 году Ван Гог умер. По распространенной версии, художник совершил самоубийство.

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