"Голодный художник". Банан со скотчем за $120 000 - съели: видео

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Американский художник Дэвид Датуна уничтожил инсталляцию художника из Италии Маурицио Кателана под названием "Комик", которая выставлялась в музее Art Basel Miami. Датуна съел приклеенный скотчем к стене банан, который ранее продали за $120 000. Об этом сообщает The New York Times.

Датуна подошел к инсталляции, снял банан со стены и съел его половину. Свой перформанс он назвал "Голодный артист".

"Обожаю работы Кателана и люблю эту инсталляцию. Она очень вкусная", - написал Датуна в Instagram.

В музее считают, что Датуна не уничтожил инсталляцию, поскольку речь идет о ее концепции, а не физических предметах, которые ее образует.