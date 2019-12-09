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"Голодный художник". Банан со скотчем за $120 000 - съели: видео

"Голодный художник". Банан со скотчем за $120 000 - съели: видео - Фото
Фото (RHONA WISE - EPA)
09.12.2019, 09:35

Дэвид Датуна назвал свой перформанс "Голодный артист"

Американский художник Дэвид Датуна уничтожил инсталляцию художника из Италии Маурицио Кателана под названием "Комик", которая выставлялась в музее Art Basel Miami. Датуна съел приклеенный скотчем к стене банан, который ранее продали за $120 000. Об этом сообщает The New York Times

Датуна подошел к инсталляции, снял банан со стены и съел его половину. Свой перформанс он назвал "Голодный артист". 

"Обожаю работы Кателана и люблю эту инсталляцию. Она очень вкусная", - написал Датуна в Instagram.

В музее считают, что Датуна не уничтожил инсталляцию, поскольку речь идет о ее концепции, а не физических предметах, которые ее образует.

  • Ранее сообщалось, что в США продали банан со скотчем за $120 000: фото.
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искусство банан Art Basel Miami Comedian Маурицио Кателан Дэвид Датуна
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