СМИ сообщили о штрафах для военных за ответный огонь. В Минобороны отреагировали

В Минобороны отметили, что министр Андрей Таран высказал "предостережение" к приказу о штрафах

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Минобороны издало приказ, согласно которому военных якобы будут штрафовать за ведение ответного огня без приказа командира. В министерстве говорят, что "все выводы и оценки преждевременны".

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"Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за "неоправданные боевые потери", а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению", - написал Бутусов.

По его информации, приказ № 330 министра обороны Андрея Тарана от 16 сентября уже доведен до военных на фронте. Бутусов говорит, что документ вызвал крайнее возмущение украинских воинов.

Журналист опубликовал телеграмму, согласно которой Минобороны подготовило приказ - для военнослужащих вводится дополнительная премия "за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны".

Вместе с тем, этим же приказом устанавливаются нарушения, при допущении которых командиров лишают части премии.

К таким нарушениям, в том числе, относится "открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости".

Бутусов считает, что приказ противоречит Конституции и законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора, и призывает привлечь к ответственности Тарана, президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Вместе с тем в Минобороны заявили, что "все выводы и оценки преждевременны".

В ведомстве отметили, что министр обороны высказал "предостережение" к приказу.

"Работа над документом продолжается. Его цель: дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Министерство обороны нашло необходимые средства. Осталось уточнить детали", - говорится в сообщении.

22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо утверждал , что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".

23 июля Зеленский заявил , что украинские военные не будут молчать в ответ на обстрелы со стороны боевиков на Донбассе

Вадим Ребрина

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