В Чехии суд приговорил беларуса к лишению свободы за войну против Украины на Донбассе

Гражданин Беларуси Александр Фадеев получил 4,5 года лишения свободы за участие в преступной организации "ДНР"

На четыре с половиной года лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе осужден в Чехии гражданин Беларуси Александр Фадеев, сообщает Радио Свобода.

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Фадеева признали участником организованной преступной группы "ДНР". Обвинение просило для него 15 лет заключения по статье "террористическое нападение", но судья городского суда Праги решила, что участие Фадеева в активных боевых действиях не доказано.

Фадеев признал, что участвовал в патрулировании с оружием в руках, но заявил, что не принимал участия в боях.

По материалам дела, Фадеев в период с ноября 2014 года по май 2016 года неоднократно выезжал из Чехии на оккупированные территории Донбасса через российский Ростов-на-Дону. На Донбассе, утверждает следствие, он получил от боевиков оружие и привлекался к выполнению боевых задач в рядах так называемой "республиканской гвардии ДНР".

Помимо лишения свободы, Фадеева ожидает депортация из Чехии. На данный момент у него постоянный вид на жительство в стране.

3 июля в Чехии к трем годам условного заключения за участие в войне на Донбассе был приговорен чешский гражданин Павел Кафка.

Денис Юдин

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