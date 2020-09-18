Ермак заявил, что во многом не согласен с мнением Фокина об урегулировании на Донбассе

Глава Офиса президента отметил, что ТКГ — это консультативный орган, в котором люди работают на общественных началах

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что во многом не согласен с личным мнением замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина по вопросам урегулирования на Донбассе. Об этом Ермак сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Ведущий попросил его прокомментировать заявления Фокина о всеобщей амнистии боевиков и специальном статусе для всего Донбасса.

Ермак отметил, что ТКГ — это консультативный орган, в котором люди работают на общественных началах и не получают зарплату.

"И все, что они проговаривают в процессе консультаций, должно для того, чтобы это стало юридическим документом, который к чему-то обязывает страну - оно должны пройти либо через Кабмин, либо через парламент, либо через другие соответствующие органы, которые имеют сегодня право и компетенцию принимать эти решения", - сказал глава ОП.

Он назвал заявления Фокина его личным мнением.

"Безусловно, это мнение личное господина Фокина, с которым я лично во многом не согласен. Есть позиция украинской стороны, она открыта, она известна, и она абсолютно соответствует тем принципам, которые сегодня исповедуются всеми представителями как на уровне представителей в Минской группе, в нормандском формате, на переговорах министров иностранных дел, и они неизменны", - сказал Ермак.

Вадим Ребрина

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