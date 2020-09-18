Ермак заявил, что во многом не согласен с мнением Фокина об урегулировании на Донбассе
Глава Офиса президента отметил, что ТКГ — это консультативный орган, в котором люди работают на общественных началах
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что во многом не согласен с личным мнением замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина по вопросам урегулирования на Донбассе. Об этом Ермак сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
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Ведущий попросил его прокомментировать заявления Фокина о всеобщей амнистии боевиков и специальном статусе для всего Донбасса.
Ермак отметил, что ТКГ — это консультативный орган, в котором люди работают на общественных началах и не получают зарплату.
"И все, что они проговаривают в процессе консультаций, должно для того, чтобы это стало юридическим документом, который к чему-то обязывает страну - оно должны пройти либо через Кабмин, либо через парламент, либо через другие соответствующие органы, которые имеют сегодня право и компетенцию принимать эти решения", - сказал глава ОП.
Он назвал заявления Фокина его личным мнением.
"Безусловно, это мнение личное господина Фокина, с которым я лично во многом не согласен. Есть позиция украинской стороны, она открыта, она известна, и она абсолютно соответствует тем принципам, которые сегодня исповедуются всеми представителями как на уровне представителей в Минской группе, в нормандском формате, на переговорах министров иностранных дел, и они неизменны", - сказал Ермак.
- 30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для Донбасса и проведение там выборов смягчат позицию РФ и, возможно, она откажется от требований изменить украинскую Конституцию.
- После этого на него обрушился шквал критики — его высказывание назвали "нелепыми политическими спекуляциями" и "личным мнением". Сам Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".
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