Зеленский на Генассамблее ООН: Недопустимо, когда член Совбеза - оккупант

Зеленский убежден, что ООН должна играть важную роль в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости ситуации, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает - механизмы ООН "сегодня работают не до конца". Об этом Зеленский сказал в своем выступлении на дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН.

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"Какие чувства были бы у основателей ООН, если бы они узнали, что 75 лет спустя в центре Европы будет идти война? ...Изменили бы они что-то в Уставе и механизмах ООН, если бы знали, что через 75 лет вследствие войны на Донбассе будет 14 000 погибших и почти полтора миллиона человек потеряют свои дома?" - спросил Зеленский.

Он убежден, что ООН должна играть важную роль в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней и авторитета международного права.

"Для этого следует совершенствовать имеющиеся механизмы. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета безопасности ООН. Это окончательно доказывает - механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета безопасности", - сказал президент.

Он отметил, что вопросы Крыма и Донбасса не должны стать "привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления".

"Наоборот - пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса", - сказал Зеленский.

Пятый президент Петр Порошенко и его команда с 2014 года заявляли, что механизмы ООН не работают в случае международных конфликтов, и призывали к их реформированию.

Вадим Ребрина

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