Представитель Донецка Сергей Гармаш уточнил, что в ТКГ есть четко определенные темы для разговоров, и вопросы миротворцев, например, – не их уровень

Надо различать замглавы украинской делегации на "минских" переговорах Витольда Фокина, который появляется в СМИ, и того Фокина, который участвует в Трехсторонней контактной группе. Об этом в эфире канала Украина 24 заявил его коллега по ТКГ, представитель Донецка Сергей Гармаш.

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Журналист говорит, что в делегации есть плюрализм мнений, что не является негативом, а "в какой-то степени даже наоборот", и облегчает дискуссии с коллегами.

"Если тот же Фокин будет поднимать свои идеи на делегации, то я смогу сказать и ему в том числе, что мы видели реакцию парламента и общества – идея неприемлема. Нужно разграничивать Фокина медийного и Фокина в делегации. В делегации у нас такие идеи даже не обсуждаются, он их не озвучивает, к счастью", – пояснил Гармаш.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины . Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню".

В минском процессе обсуждают особенности самоуправления, условия проведения местных выборов и безопасность, напомнил он. "Все остальное – это частные инициативы Фокина, Гармаша, Костина или кого-то другого. Нужно отличать медийность и дипломатический процесс", – отметил переговорщик.

Ранее Фокин заявил, что в ОРДЛО нужны миротворцы ООН, и тогда так якобы можно будет провести местные выборы. Кроме того, он назвал оккупантов "повстанцами", но позднее извинился за "опрометчивое" высказывание.

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Евгений Пилипенко

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