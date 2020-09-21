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Фокин рассказал о "международном временном правительстве" и миротворцах ООН на Донбассе

21.09.2020, 18:44
Фокин рассказал о
Витольд Фокин (скриншот из интервью с Гордоном)

Россия ранее соглашалась с идеей о миротворцах, но при условии, что они будут сосредоточены только на нынешней линии разграничения

Украина может использовать мандат Совета безопасности Организации объединенных наций и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Об этом в интервью UA:Украинское радио заявил заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин

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Он отметил, что для обеспечения безопасности во время выборов в регионе могут быть использованы миротворцы ООН. По его словам, Россия ранее согласилась с этим пунктом, но при условии, что миротворцы будут сосредоточены только на нынешней линии разграничения. 

"Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", - отметил Фокин. 

Станислав Стороженко
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