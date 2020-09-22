Боевики в Луганске схватили троих человек по подозрению в сотрудничестве с СБУ

По данным СБУ, по состоянию на 14 августа 235 человек числятся как незаконно лишенные свободы поддерживаемыми Россией боевиками

В оккупированном Луганске боевики задержали 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информресурсы террористической организации "ЛНР".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Владислава Лилипу обвиняют в том, что его якобы завербовали сотрудники СБУ при пересечении контрольного пункта "Станица Луганская" на линии разграничения в 2015 году, когда ему было 16 лет. Там ему якобы дали задание по сбору сведений, представляющих интерес для украинской разведки.

Лилипу угрожают лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

Также боевики схватили Сергея Лукьяненко и Ярослава Калистратова, которые якобы готовили похищение гражданина Италии Андреа Пальмери, который воевал против ВСУ и который сейчас живет в оккупированном Луганске.

По данным СБУ, по состоянию на 14 августа 235 человек числятся как незаконно лишенные свободы поддерживаемыми Россией боевиками в оккупированных районах Донецкой и Луганской области.

13 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал , что обмен будет обсуждаться на ближайших заседаниях трехсторонней контактной группы. По его словам, может быть освобождено примерно по 100 человек с каждой из сторон.

Читайте также: В списки на обмен внесли полицейского из Москвы, который работал на Украину - Сущенко

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.