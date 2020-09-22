Боевики в Луганске схватили троих человек по подозрению в сотрудничестве с СБУ
По данным СБУ, по состоянию на 14 августа 235 человек числятся как незаконно лишенные свободы поддерживаемыми Россией боевиками
В оккупированном Луганске боевики задержали 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информресурсы террористической организации "ЛНР".
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Владислава Лилипу обвиняют в том, что его якобы завербовали сотрудники СБУ при пересечении контрольного пункта "Станица Луганская" на линии разграничения в 2015 году, когда ему было 16 лет. Там ему якобы дали задание по сбору сведений, представляющих интерес для украинской разведки.
Лилипу угрожают лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.
Также боевики схватили Сергея Лукьяненко и Ярослава Калистратова, которые якобы готовили похищение гражданина Италии Андреа Пальмери, который воевал против ВСУ и который сейчас живет в оккупированном Луганске.
По данным СБУ, по состоянию на 14 августа 235 человек числятся как незаконно лишенные свободы поддерживаемыми Россией боевиками в оккупированных районах Донецкой и Луганской области.
- 13 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что обмен будет обсуждаться на ближайших заседаниях трехсторонней контактной группы. По его словам, может быть освобождено примерно по 100 человек с каждой из сторон.
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