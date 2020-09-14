В ближайшем обмене могут быть освобождены около 100 украинцев – Ермак

Достигнута договоренность о доступе Красного креста на оккупированные территории Донбасса, рассказал глава Офиса президента

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией будет обсуждаться на ближайших заседаниях трехсторонней контактной группы, может быть освобождено примерно по 100 человек с каждой из сторон. Об этом вчера, 13 сентября, в эфире телеканала Украина 24 заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак подчеркнул, что возвращение всех граждан Украины из плена остается приоритетом на переговорах. На ближайших заседания ТКГ могут быть обговорены конкретные даты возможного обмена, заявил Ермак.

На вопрос о том, сколько украинцев может быть освобождено, Ермак ответил: "На сегодняшний день на столе с обеих сторон около 100 человек".

По его словам, на встрече советников лидеров нормандской четверки 11 сентября была достигнута договоренность о доступе Красного креста на оккупированную территорию Донбасса до конца сентября.

Глава ОП отметил, что о доступе Красного креста на неподконтрольные территории договаривались неоднократно, но соглашения не выполнялись оккупантами, что сильно тормозит процесс обмена.

В сентябре 2019 года состоялся первый этап обмена, были освобождены 35 украинцев – захваченные Россией моряки и политические заключенные.

В декабре 2019 года прошел второй этап обмена, в Украину вернулись 76 человек.

16 апреля в ходе третьего этапа обмена были освобождены 20 украинцев.

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Денис Юдин

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