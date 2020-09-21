В списки на обмен внесли полицейского из Москвы, который работал на Украину - Сущенко

По словам бывшего политзаключенного, российский полицейский сам обратился к украинским спецслужбам с предложением сотрудничества

Украина добавила в списки на обмен удерживаемыми лицами еще двух человек — бывшего украинского футболиста и бывшего российского полицейского. Об этом сообщил экс-политзаключенный, журналист Роман Сущенко в эфире Радио НВ.

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Бывшего футболиста, по словам Сущенко, арестовали по надуманным обвинениям.

Случай россиянина Алексея Житкова журналист назвал уникальным.

"Он, работая в полиции Москвы, предложил услуги нашим спецслужбам, и работал на них. Его арестовали, дали большой срок", - рассказал Сущенко. По словам журналиста, россиянин сказал, что это произошло в результате утечки информации из украинских спецслужб.

"Вообще, я надеюсь, что все наши 135 граждан вернуться домой", - сказал Сущенко.

13 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что обмен будет обсуждаться на ближайших заседаниях трехсторонней контактной группы. По его словам, может быть освобождено примерно по 100 человек с каждой из сторон.

Вадим Ребрина

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