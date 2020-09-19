Фокин заявил о необходимости "всеобщей амнистии", чтобы прекратить войну на Донбассе

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин подчеркнул, что выступает против амнистии "преступников, которые насиловали и убивали"

Без объявления "всеобщей амнистии" сложно рассчитывать на установление мира на Донбассе, но это не касается тех, кто убивал и совершал насилие. Об этом в интервью Украинскому радио заявил замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин.

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Отвечая на вопрос, как можно амнистировать боевиков, которые пытали и убивали людей, Фокин сказал: "Как вы представляете выборочную амнистию? Очистили землю от оккупантов, Донбасс – украинский, и граница взята под контроль нашими пограничниками. Что делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250 000 - 300 000".

Фокин утверждает, что "нигде не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления".

Он считает, что "было много преступлений, которые должны быть расследованы, и виновные должны понести наказание".

"Но сегодня, чтобы прекратить войну - моя позиция - не государства, не ТКГ, а моя личная - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше, всего Донбасса", - убежден Фокин.

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Арина Толина

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