Украинцы на переговоры о Донбассе взяли шоколад. Россияне не ели – "почему-то переживают"

Представитель украинской делегации в контактной группе "Минска" Алексей Резников рассказал об одном из эпизодов переговорного процесса по Донбассу

На встрече переговорщиков Трехсторонней контактной группы в Минске о судьбе Донбасса украинская делегация хотела угостить присутствующих шоколадом, но представители страны-оккупанта России отказались. Об этом в эфире канала Украина 24 рассказал вице-премьер Алексей Резников.

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По его словам, украинцы в ТКГ применяют определенную тактику переговоров, что "иногда напрягает наших визави".

"Вот мы принесли шоколад, хотели угостить всех присутствующих, а из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается. Почему-то они переживают. А ведь шоколад куплен в Германии в магазине", – уточнил он.

В августе российский оппозиционер Алексей Навальный был тяжело отравлен боевым ядом, одним из ингибиторов холинэстеразы. Только 17 сентября его вывели из комы. Некоторые считают, что ему стало плохо после того, как он выпил чаю.

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Продолжая тему Донбасса, Резников добавил, что представители от Украины "не мальчики" и "все понимают", когда Россия пытается провести оппонентов на переговорах, и все коммуникации стараются делать в присутствии французских и немецких коллег.

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Евгений Пилипенко

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