Тищенко заявляет – стал членом группы Рады по ОРДЛО. Резников говорит, что это не так

По словам замглавы фракции СН, цель новой группы в Раде, работающей над правками в законодательство, – "помочь президенту в установлении мира"

Замглавы фракции Слуга народа Николай Тищенко заявил, что входит в новую парламентскую группу, разрабатывающую законодательные изменения по ОРДЛО. Первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников утверждает, что вопрос участия этого нардепа в ТКГ "даже не обсуждался". Об этом он сказал Интерфакс-Украина.

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Тищенко вчера заявил в Facebook, что "не все так хорошо, как хотелось бы", потому что в группу входят "откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта", и выложил фото с главой делегации Украины в ТКГ – первым президентом Леонидом Кравчуком.

Резников же сказал журналистам, что решения о включении в состав ТКГ принимает только президент, а все остальные могут привлекать кадры только как "представителей, экспертов, советников".

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"Насколько мне известно, такое (включение Тищенко в ТКГ, – ред.) не обсуждалось вообще... Таких консультаций (с ним, – ред.), по моей информации, не велось", – сообщил он.

По мнению Резникова, Тищенко – один из тех депутатов, которые "беспокоятся, волнуются и интересуются" минским процессом, но об участии его непосредственно в составе ТКГ он не слышал и в этом нет необходимости.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины . Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год оккупирован Крым и часть Донбасса (ОРДЛО). Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

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Евгений Пилипенко

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