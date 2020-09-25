Штрафы за ответный огонь: в Минобороны заверяют, что откорректировали проект приказа
В министерстве отмечают, что в СМИ попал не действующий приказ, а только его проект
В Минобороны заверили, что откорректировали проект приказа №330, в котором для украинских военных были предусмотрены штрафные санкции за ведение ответного огня без приказа командира. Об этом журналистам сообщила замглавы парламентского комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая, передает корреспондент Укринформа.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Представители Минобороны, по словам депутата, сказали об этом на заседании комитета, который прошел сегодня в закрытом режиме.
Безуглая отметила, что приказа №330 не существует, в СМИ попал проект документа.
"Мы тоже имели предостережения к нему, он не был совсем корректным. Там переделали совсем другой приказ. Идея была заложена вполне понятно, тем не менее, сформулирована, особенно в черновике, который был обнародован, некорректно, и комитет в этом единодушен..." – сказала замглавы комитета.
"То, что было сделано неправильно, исправлено, представители Министерства обороны доложили... Соответственно сейчас ситуация скорректирована", – добавила она.
- 22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.
- Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.
- Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо утверждал, что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".
- 23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные не будут молчать в ответ на обстрелы со стороны боевиков на Донбассе.
- 18 сентября журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что "Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам". Он утверждал, что приказ "настоящий".
- При этом Бутусов опубликовал не сам приказ, а телеграмму, адресованную ряду руководителей Минобороны и Генштаба, где сообщается, что Минобороны подготовило приказ – для военнослужащих вводится дополнительная премия "за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны".
- Вместе с тем, в этом же проекте приказа устанавливаются нарушения, при допущении которых командиров лишают части премии. К ним относится "открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости".
Комментарии