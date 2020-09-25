Штрафы за ответный огонь: в Минобороны заверяют, что откорректировали проект приказа

В министерстве отмечают, что в СМИ попал не действующий приказ, а только его проект

В Минобороны заверили, что откорректировали проект приказа №330, в котором для украинских военных были предусмотрены штрафные санкции за ведение ответного огня без приказа командира. Об этом журналистам сообщила замглавы парламентского комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая, передает корреспондент Укринформа.

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Представители Минобороны, по словам депутата, сказали об этом на заседании комитета, который прошел сегодня в закрытом режиме.

Безуглая отметила, что приказа №330 не существует, в СМИ попал проект документа.

"Мы тоже имели предостережения к нему, он не был совсем корректным. Там переделали совсем другой приказ. Идея была заложена вполне понятно, тем не менее, сформулирована, особенно в черновике, который был обнародован, некорректно, и комитет в этом единодушен..." – сказала замглавы комитета.

"То, что было сделано неправильно, исправлено, представители Министерства обороны доложили... Соответственно сейчас ситуация скорректирована", – добавила она.

Вадим Ребрина

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