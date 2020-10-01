Кравчук о Фокине: Ну, кто мог знать, что у него такая позиция

Фокин якобы не участвовал в дебатах или телешоу до назначения, его позицию по Донбассу могли и не знать, объясняет глава украинской делегации в ТКГ

Позицию по войне с Россией уже экс-заместителя главы украинской делегации в минской переговорной группе Витольда Фокина могли и не знать перед его назначением. Об этом рассказал в комментарии ТСН глава делегации Леонид Кравчук.

"Ну а кто ее мог знать, если он нигде не участвовал в таких политических дебатах, вы его что, видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли не могли", – сказал он.

По словам Кравчука, в делегации ни в чем не обвиняли Фокина после его скандальных заявлений, а просто сказали, что он сам должен определиться с позицией о своем будущем в делегации.

Глава украинской делегации прямо не ответил, попросил ли сам Фокин президента Владимира Зеленского об увольнении. Кравчук говорит, что после скандала лично общался с Фокиным, также с ним говорил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Кравчук заверил, что Фокин не выражал в своих заявлениях позиции Зеленского или Ермака. Он также считает, что в ситуации с Фокиным "при всей сложности любому вопросу, надо оставаться человеком".

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Марк Сировой

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