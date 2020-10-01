Кравчук о Фокине: Ну, кто мог знать, что у него такая позиция
Фокин якобы не участвовал в дебатах или телешоу до назначения, его позицию по Донбассу могли и не знать, объясняет глава украинской делегации в ТКГ
Позицию по войне с Россией уже экс-заместителя главы украинской делегации в минской переговорной группе Витольда Фокина могли и не знать перед его назначением. Об этом рассказал в комментарии ТСН глава делегации Леонид Кравчук.
"Ну а кто ее мог знать, если он нигде не участвовал в таких политических дебатах, вы его что, видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли не могли", – сказал он.
По словам Кравчука, в делегации ни в чем не обвиняли Фокина после его скандальных заявлений, а просто сказали, что он сам должен определиться с позицией о своем будущем в делегации.
Глава украинской делегации прямо не ответил, попросил ли сам Фокин президента Владимира Зеленского об увольнении. Кравчук говорит, что после скандала лично общался с Фокиным, также с ним говорил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Кравчук заверил, что Фокин не выражал в своих заявлениях позиции Зеленского или Ермака. Он также считает, что в ситуации с Фокиным "при всей сложности любому вопросу, надо оставаться человеком".
- В 2017-м Фокин в программе Дмитрия Гордона сказал, что если бы Россия не оккупировала Крым, то туда якобы "пришли бы американцы", поэтому РФ "надо понять".
- 18 августа 2020-го Зеленский назначил Фокина заместителем главы украинской делегации в ТКГ.
- 30 августа 2020-го Фокин заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для ОРДЛО и проведение там выборов якобы смягчат позицию РФ и, возможно, она откажется от требований изменить украинскую Конституцию. После этого на него обрушился шквал критики – высказывание назвали "нелепыми политическими спекуляциями" и "личным мнением". Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".
- 29 сентября Фокин заявил в Раде, что "не видит ни одного подтверждения" войны между РФ и Украиной на Донбассе. Комитет Рады принял решение инициировать обращение к президенту о недопустимости госизмены и необходимости исключения Фокина из делегации в ТКГ.
- 30 сентября Зеленский уволил Фокина из делегации. Замену ему не ищут, сообщил представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский.
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