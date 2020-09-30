Замену Фокину в минской группе не ищут – представитель Донецка

Его должность фактически упразднена

Сегодняшнее заседание трехсторонней контактной группы в онлайн-режиме прошло без участия бывшего замглавы украинской делегации Витольда Фокина. Замену ему пока не ищут. Об этом в Telegram сообщил представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский.

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"В ТКГ сегодня заседали уже без Витольда Фокина. Его должность фактически упразднена. Привлекать кого-то другого вместо него пока не планируется", – написал он.

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Вадим Ребрина

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