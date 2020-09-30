Замену Фокину в минской группе не ищут – представитель Донецка
30.09.2020, 22:00
Витольд Фокин (скрин из эфира UA.Українське радіо)
Его должность фактически упразднена
Сегодняшнее заседание трехсторонней контактной группы в онлайн-режиме прошло без участия бывшего замглавы украинской делегации Витольда Фокина. Замену ему пока не ищут. Об этом в Telegram сообщил представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский.
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"В ТКГ сегодня заседали уже без Витольда Фокина. Его должность фактически упразднена. Привлекать кого-то другого вместо него пока не планируется", – написал он.
- 30 августа 2020-го Фокин заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для ОРДЛО и проведение там выборов якобы смягчат позицию РФ и, возможно, она откажется от требований изменить украинскую Конституцию. После этого на него обрушился шквал критики – высказывание назвали "нелепыми политическими спекуляциями" и "личным мнением". Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".
- 29 сентября в Раде он заявил, что "не видит ни одного подтверждения" войны между РФ и Украиной на Донбассе. Комитет Рады принял решение инициировать обращение к президенту о недопустимости госизмены и необходимости исключения Фокина из делегации в ТКГ.
- В Офисе президента заявили, что неприятно поражены словами Фокина, и назвали их неприемлемыми.
- 30 сентября в ОП сообщили, что уволили Фокина с должности первого замглавы делегации Украины в ТКГ.
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