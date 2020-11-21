Арестович: План "Б" по Донбассу – это миротворцы
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что найден способ обеспечить присутствие миротворцев на Донбассе
Введение миротворцев на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей обсуждается в кулуарах, заявил в интервью ТСН спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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Арестович подчеркнул, что говорит об этом неофициально, как частное лицо.
По его словам, введение миротворцев обсуждается как план "Б" по урегулированию конфликта с Россией на Донбассе.
"Ключевое слово там миротворцы. От плана (пятого президента – ред.) Порошенко ничем не отличается... Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ – это мощный элемент контроля", – заявил Арестович.
- 5 ноября 2020 года в Украине подготовили "План совместных действий" – он содержит предложения о полном прекращении конфликта, демилитаризации временно оккупированной части Донбасса и проведении там 31 марта 2021 года местных выборов.
- 8 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук подчеркнул, что местные выборы на Донбассе могут пройти только после восстановления контроля над границей.
- Вчера, 21 ноября, Арестович заявил, что выборы на Донбассе предлагается провести 31 марта, чтобы вынудить Россию дать конкретный ответ.
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