Арестович: План "Б" по Донбассу – это миротворцы

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что найден способ обеспечить присутствие миротворцев на Донбассе

Введение миротворцев на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей обсуждается в кулуарах, заявил в интервью ТСН спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Арестович подчеркнул, что говорит об этом неофициально, как частное лицо.

По его словам, введение миротворцев обсуждается как план "Б" по урегулированию конфликта с Россией на Донбассе.

"Ключевое слово там миротворцы. От плана (пятого президента – ред.) Порошенко ничем не отличается... Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ – это мощный элемент контроля", – заявил Арестович.

5 ноября 2020 года в Украине подготовили "План совместных действий" – он содержит предложения о полном прекращении конфликта, демилитаризации временно оккупированной части Донбасса и проведении там 31 марта 2021 года местных выборов.

8 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук подчеркнул, что местные выборы на Донбассе могут пройти только после восстановления контроля над границей.

Вчера, 21 ноября, Арестович заявил, что выборы на Донбассе предлагается провести 31 марта, чтобы вынудить Россию дать конкретный ответ.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.