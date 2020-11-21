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В украинской делегации объяснили, почему выборы на Донбассе предложили провести весной

21.11.2020, 08:45
В украинской делегации объяснили, почему выборы на Донбассе предложили провести весной - Фото
Алексей Арестович (фото - facebook.com/alexey.arestovich)

Спикер делегации Арестович заявил, что такая дата вынудит Кремль предпринимать конкретные шаги

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович объяснил, почему согласно Плану мира проведение местных выборов на Донбассе было запланировано именно весной. Это вынудит Россию "к конкретизации", заявил он в эфире передачи Мокрик по живому на Громадському.

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"31 марта мы поставили, чтобы они (Россия – ред.) быстро отвечали на вопросы. Поэтому если поставить 1 октября или 1 декабря 2021 года, то они скажут: "Ну, у нас еще шесть месяцев есть до ответа". А вопрос в том, что 9 декабря истекает срок с момента прошлогодних договоренностей на высшем уровне в Париже. И кто-то должен оказаться виноват", – отметил Арестович.

Он заявил, что если россияне согласятся на проведение выборов на Донбассе 31 марта, то это будет "очень хорошо, главное условие – полная демилитаризация, выведение войск РФ, наемников и персонала".

По словам Арестовича, к выборам "демографический состав" Донбасса может поменяться – туда вернется около миллиона человек, а "военные преступники, наемники и те, кто принимал участие в этих делах, они сбегут; останутся, конечно, диверсанты, но это проблема наших спецслужб и они справятся", – подчеркнул спикер делегации.

Также он отметил, что, скорее всего, это "не будут лучшие выборы в истории Украины", но это будет примирение и начало реинтеграции этих территорий.

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Дарья Мостовая
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