Россия отправила на Донбасс колонну фур сотого "гумконвоя" от Путина

Россия отправила на захваченную своими гибридными войсками часть Донбасса сотую "гуманитарную" автоколонну с начала боевых действий. Об этом в Twitter сообщил антиукраинский пропагандист, зампостпреда РФ при ООН в Женеве Александр Алимов.

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По его словам, 100-й конвой МЧС РФ прибудет на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию востока сегодня, 26 ноября, с 60 тоннами "гуманитарных грузов". "#Россияпомогает", – добавил хэштег представитель оккупантов.

Украина не имеет возможности проверять, что РФ передает в свои террористические анклавы с названиями "ЛНР" и "ДНР", и каждый раз выражает лишь ноту протеста. Во время активной фазы войны украинские войска отмечали усиление обстрелов после подвоза "гуманитарной помощи" оккупантов.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса (ОРДЛО). Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".

Летом 2020-го Алимова поймали на лжи об Украине: он показал в Twitter пост о том, как "от обстрелов украинских войск гибнут дети на Донбассе", добавив фото девочки из российского Уссурийска, которая была убита семь лет назад.

24 ноября 2020-го российский снайпер убил украинского военного в зоне ООС. Глава украинской делегации на переговорах по минским соглашениям Кравчук потребовал от России расследовать гибель бойца.

25 ноября состоялось заседание ТКГ, где украинская и российская делегация поругались из-за того, что Россия пыталась подать официальный план действий по ОРДЛО не от своего имени, а от имени боевиков.

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Евгений Пилипенко

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