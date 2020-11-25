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Кравчук потребовал от России расследовать гибель украинского военного на Донбассе

25.11.2020, 23:05
Кравчук потребовал от России расследовать гибель украинского военного на Донбассе - Фото
Леонид Кравчук (фото - LIGA.net)

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал от российской стороны расследовать вчерашнее убийство снайпером боевиков украинского военнослужащего на Донбассе. Об этом сообщает делегация Украины в ТКГ в Telegram.

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"В начале заседания Кравчук заявил российской стороне решительный протест относительно гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72 ОМБР Минкина В.Ю", – сказано в сообщении.

Кравчук потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ – содействия в расследовании.

  • 24 ноября снайпер гибридной армии РФ ранил на Донбассе украинского военного. Позже боец скончался в больнице.
  • Сегодня, 25 ноября, состоялось заседание ТКГ, во время которого украинская и российская делегация поругались из-за того, что Россия пыталась подать официальный план действий не от своего имени, а от имени боевиков.
Вадим Ребрина
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Леонид Кравчук Донбасс ткг

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