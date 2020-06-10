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Российский дипломат приписал убитого в РФ ребенка к "жертвам ВСУ на Донбассе"

Российский дипломат приписал убитого в РФ ребенка к "жертвам ВСУ на Донбассе" - Фото
Фото: depositphotos.com
10.06.2020, 10:14

Представитель МИД РФ обнародовал фото девочки, которая якобы "стала жертвой ВСУ на Донбассе". В действительности же ребенка убил российский таксист

Заместитель постпреда России при ООН в Женеве Александр Алимов разместил в Twitter пост о том, как "от обстрелов украинских войск гибнут дети на Донбассе", добавив фото девочки из российского Уссурийска, которая была убита семь лет назад. Об этом в Twitter сообщил спикер представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девочка по имени Анастасия (Луцишина, - ред.) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", - написал он.

В своем тексте Алимов называет погибшую девочку шестилетней Полиной Сладкой, которая, по его словам, одной из первых среди детей погибла в Славянске в 2014 году, когда город захватило подразделение россиянина Игоря (Стрелкова) Гиркина.

Наталия Софиенко
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